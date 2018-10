Pietralunga, un altro fine settimana con il re tartufo: il programma della mostra mercato

Si è concluso il primo weekend della 31esima Mostra mercato del tartufo e della patata bianca di Pietralunga. “La manifestazione si è aperta alla grande – ha commentato il sindaco di Pietralunga Mirko Ceci – perché è arrivato in fiera un tartufo di mezzo chilo, un segno positivo come lo è la stagione per il tartufo”. All’inaugurazione dell’evento, che dopo il fine settimana appena trascorso riprenderà sabato 20 e domenica 21 ottobre, insieme al sindaco hanno partecipato Fernanda Cecchini, assessore alle politiche agricole e agroalimentari della Regione Umbria, e Domenico Cancian, vescovo della Diocesi di Città di Castello. Sono oltre 60 gli stand allestiti in centro storico in cui trovano posto il tartufo, la patata bianca che si fregia della Deco (Denominazione di origine comunale) ma anche altre eccellenze del territorio. L’evento, quest’anno, si arricchisce di un significato in più con il lancio del progetto di promozione territoriale ‘TuberTurismo’ legato al tartufo come prodotto culturale e traino per lo sviluppo.

“È un’edizione speciale – ha aggiunto il sindaco Ceci – in quanto abbiamo presentato in questa settimana il progetto del ‘TuberTurismo’ che concepisce il tartufo come volano di sviluppo per il territorio, dove ci sono già due imprese, Giuliano Tartufi e Jimmy Tartufi, che hanno oltre 100 lavoratori. Noi vogliamo andare oltre e fare di Pietralunga un punto di riferimento nazionale per il tartufo bianco e creare ulteriori attività attorno a questo settore”. “Pietralunga non è solo tartufo ma anche patata – ha aggiunto Ceci –, altro nostro prodotto di eccellenza che ben si sposa con il tartufo bianco e che vede la presenza di diverse aziende di trasformazione: Azienda agricola Pagliarino, Erede Biagio Benedetti, Pettinari Stefano, Santinelli Fabio”. “L’annata per il tartufo dovrebbe essere buona – ha dichiarato l’assessore Cecchini –, mi hanno accolto con un tartufo di circa mezzo chilo. La manifestazione è più ricca del solito questo grazie alla vivacità anche dei trasformatori che ci sono nel territorio e al sostegno che con il Programma di sviluppo rurale riusciamo a dare. Pietralunga come tanti borghi del territorio rurale si fa forte delle bellezze paesaggistiche e architettoniche e di quello che la natura con il lavoro dell’uomo sa mettere a disposizione. Penso che sia un modello virtuoso che sta andando avanti molto bene”. “Promozione del territorio e socialità – ha commentato il vescovo Cancian – sono importanti e questa città si merita un riconoscimento per questi prodotti che vengono valorizzati con intelligenza, hanno una qualità che viene dalla terra e dal lavoro dell’uomo”.

La manifestazione riprenderà il prossimo weekend con un calendario ricco di appuntamenti tra sfilata di moda e dj set sabato 20 ottobre, due raduni uno di auto d’epoca e uno a cura di Abarth Umbria, una passeggiata con il tartufaio e il concerto di Bobby Solo domenica 21 ottobre.

Sabato dalle 15 alle 21 e domenica dalle 10 alle 20, inoltre, si potrà visitare pillola di Herbae volant, fructus manent, una mostra mercato con selezione di eccellenze umbre di enogastronomia e artigianato artistico che meglio interpretano il tema delle erbe aromatiche e della frutta antica. Tra le attività, domenica dalle 14 alle 18 si potrà anche partecipare a una truffle experience chiamando al numero 342.542642.