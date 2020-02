Piegaro, tornano i laboratori creativi al Museo del Vetro

A Partire dal 9 febbraio tornano al Museo del vetro di Piegaro gli appuntamenti con la creatività. Tante occasioni per sperimentare, giocare, divertirsi. Tanti laboratori originali con il vetro sia per bambini che per adulti: le “domeniche creative” con il laboratori speciali con mastro vetraio e gli appuntamenti di stagione con i laboratori classici.

Due appuntamenti ogni mese fino a metà maggio per sperimentare il fascino del vetro con le tecniche classiche di lavorazione: mosaico, incisione su vetro, vetrofusione, tiffany, lavorazione a lume, argilla e vetro, pittura su vetro, vetrata classica legata a piombo.

I laboratori sono aperti a tutti e non richiedono conoscenze particolari. L'attività comprende la visita del museo e il manufatto realizzato.

Si inizia domenica 9 febbraio con il laboratorio di incisione, in occasione di San Valentino. Ci sarà la possibilità di realizzare un simpatico oggetto personalizzato da regalare alla persona amata.