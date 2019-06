Salute e... bellezza, tutti a piedi al Museo Archeologico grazie al Piedibus perugino

Al Manu si va “pedibus calcantibus”, unendo tutela della salute e crescita culturale. Il Piedibus perugino è ormai diventato una solida realtà: lo dimostra l’elevato numero di seguaci che percorrono strade e vicoli della Vetusta in tutte le stagioni, anche sfidando i rigori dell’inverno e la tramontana che taglia la faccia.

Ma specialmente le tiepide serata primaverili sembrano fatte apposta per potenziare il numero dei seguaci. Tanto che il prossimi martedì (11 giugno) il Museo archeologico nazionale dell’Umbria osserverà – dalle ore 19:30 alle 23:30 – un turno straordinario di apertura.

È la risposta coerente col piano di valorizzazione varato dal Ministero per i beni e le attività culturali per le serate della bella stagione. Alle 21:30 si terrà una visita guidata, condotta dalla direttrice Luana Cenciaioli in persona, rientrante nel programma Piedibus (sempre dovuti i ringraziamenti alla dottoressa Erminia Battista).

È della partita, naturalmente, il Dipartimento di Prevenzione della USLUmbria1, attraverso la Rete per la promozione della salute. Ma sono anche protagoniste le istituzioni e le associazioni cittadine. Da lodare il convinto attivismo di volontari e volontarie che donano il proprio tempo alla comunità, col lodevole lo scopo di incentivare la tutela della salute tramite la mobilità pedonale.

Perché chi va a piedi non solo non inquina, ma “ripulisce” il corpo e il cervello dalle tossine di una vita stressante, nociva a noi stessa e alla salute della città.