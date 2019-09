Piccolo Teatro degli Instabili, ad Assisi laboratori teatrali per grandi e piccoli

Inizia una nuova stagione artistica per il Piccolo Teatro degli Instabilidi Assisi, dove non mancheranno, tra l'altro, i laboratori di recitazione per adulti e bambini.

Martedì 8 Ottobre alle 20:30 prenderà il via infatti l'esperienza labortoriale per gli adulti, che sarà portata avanti da Samuele Chiovoloni, mentre mercoledì 9 ottobre dalle 16:30 ci sarà la prima lezione del corso di Teatro per bambini a cura di Giulia Zeetti.

Il laboratorio adulti è suddiviso in 10 incontri della durata di 3 ore (il martedì e il mercoledì sera dalle 20:30 alle 23:30) ed è rivolto a professionisti e principianti dai 18 anni in su. Questo nuovo percorso tecnico-espressivo a cura di Samuele Chiovoloni dal titolo “Il centro, il vertice, il fondo” ha come tema centrale i ruoli e i rapporti familiari in tutta la loro sconfinata potenzialità scenica a partire da elementi di letteratura drammatica e narrativa con autori di riferimento come Simone De Beauvoir, J.D. Salinger, Pier Paolo Pasolini, Aristofane, Anton Checov, Jean-Luc Lagarce, Philip Roth, Euripide, ecc.

Si lavorerà sulla costruzione della relazione fra gli attori e sui conflitti fra i personaggi, attraverso la tecnica di dialogo, l’associazione di idee, l’elaborazione drammaturgica ed esercizi di osservazione.

Samuele Chiovoloni è un regista e autore con il quale il Piccolo Teatro degli Instabili ha realizzato quest’estate “PPP – VITA ATTRAVERSO” una Trilogia dedicata a Pier Paolo Pasolini per UniversoAssisi.

Il laboratorio di teatro per bambini dal titolo "Piccoli Attori crescono" a cura di Giulia Zeetti (ART N/VEAU e Museo del Giocattolo) e con la partecipazione di Ayumi Makita ( scenografa e illustratrice) è arrivato alla sua terza edizione ed è un percorso di voce, movimento, fiaba, immagine e creazione. Anche quest' anno i bambini esploreranno il mondo della scena in modo divertente e originale e alcuni incontri saranno dedicati alla realizzazione di costumi e materiale scenografico per lo spettacolo finale. Il Laboratorio si svolgerà tutti i Mercoledì in due fasce orarie: dalle 16:30 alle 17:30 per i bambini da 6 a 8 anni e dalle 18:00 alle 19:00 per i bambini da 9 a 12 anni.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: Fulvia Angeletti – 333 7853003 – info@teatroinstabili.com