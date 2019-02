Aspettando San Valentino, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a PiazzaUmbra

A PiazzaUmbra torna l’appuntamento con la festa più romantica dell’anno. Domenica 10 febbraio a partire dalle 17, infatti, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser saranno ospiti del centro commerciale di Trevi per festeggiare San Valentino insieme ai fan e ai visitatori della struttura. Sarà possibile incontrare i due giovani fidanzati, volti noti della tv e dei set fotografici, il cui amore è nato durante la partecipazione di entrambi alla trasmissione televisiva Grande fratello vip. Chi vorrà potrà anche scattare con loro una foto ma è obbligatorio avere il pass, da ritirare all’apposito desk in galleria (sabato 9 dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30; domenica 10 dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 17.30). Per ricevere il pass è obbligatorio presentare una copia firmata dell’informativa sulla privacy (scaricabile dal sito ww.piazzaumbra.it) accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità. È previsto un fotografo accreditato i cui scatti verranno caricati sulla pagina Facebook e Instagram ‘PiazzaUmbra’ nei giorni successivi all’evento, a disposizione di quanti vorranno tenere un ricordo della giornata.

Dall’amore alla musica perché martedì 19 febbraio a PiazzaUmbra sarà ospite il cantautore Irama, al secolo Filippo Maria Fanti, che incontrerà i fan e firmerà le copie del suo nuovo album ‘Giovani per sempre’.