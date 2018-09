Piazza Grimana, è qui la festa! Due giorni di eventi con la "musica del barrio"

“La musica del barrio”: questo il titolo della due giorni che vedrà il “distretto” di piazza Grimana animarsi di musica e socialità. “Barrio”, infatti, in lingua spagnola, vale “zona, quartiere”. Ed è questa una zona che ha decisamente bisogno di rilancio e di iniziative cariche di appeal.

Piazza Fortebraccio è sempre al centro di animate polemiche: l’ultima è quella legata al ventilato abbattimento dei lecci che circondano il contestato parcheggio e il campetto da basket. Ma, intanto, la parola d’ordine è “non arrendersi, resistere, resistere, resistere”. E, non a caso, quel campetto sarà la sede dell’iniziativa speciale, ora ai nastri di partenza.

Proprio qui, infatti – su iniziativa del bar Fortebraccio e di Pizzidea – si tiene la due giorni musicale che inizia oggi alle 16:30 3 e si dipana, con lo stesso orario, per la giornata di domani, domenica. Sono oltre una ventina i gruppi giovanili, pronti a proporre una kermesse musicale che abbraccia tutti i generi.

Gli esercizi della zona annunciano prezzi scontatissimi e si aspettano la presenza di cittadini e soprattutto di studenti italiani e stranieri, sempre numerosi in zona. Il brand della giornata di domani è “Perugia anno zero”, quasi a voler dire che occorre ricreare su nuove basi un modo divertente e civile di stare insieme. Le iniziative prevedono di tutto, compresi giochi e intrattenimento per bambini. Chi vuole bene a Perugia non può mancare.