Piazza del Bacio in festa, fino a domenica mostre, curiosità e una super tombolata

“Uno spazio di pausa”, quello organizzato in Piazza del Bacio a Perugia dall’associazione culturale e di promozione sociale ‘Altripiani’, grazie anche alla volontaria partecipazione della popolazione e dei Commercianti Perugini. In programma fino al 31 dicembre, si può partecipare gratuitamente a una serie di iniziative messe in campo, dalla mostra in piazza “Le eccellenze della nostra terra”, alla super tombolata.

Ieri, venerdì 29 dicembre, prima giornata della manifestazione – che gode del patrocinio del Comune di Perugia – ha visto la presentazione della sede dell’associazione e l’ inaugurazione, la caccia al tesoro e l’apertura delle mostre in programma.

Buffet e aperitivi offerti, così come tutti i prestigiosi, unici e incredibili premi delle tre tombole quotidiane (ore 12,00-15,00-19,00), i premi dei concorsi fotografici e artistici, da: Panificio Carolina Allevi per il Connubio Marche-Umbria. Esclusiva presentazione dell’arte dolciaria. Liquori storici, prodotti piceni esclusivi rigorosamente artigianali. Francesco Lipartiti - Foto fashion studio Foto Idee, Etrusca, Residenza Fontanelle,‘Vetriolo Fuso’ Creazioni , Corpus, Laboratorio Pluriartigianale, Rastelli Play Store, Bar ‘La Pergola’Ariete. Azienda immobiliare,Tabaccheria Menichelli Lidia e Letizia, Classe Oro, Bottini Profumeria, Barberia Infarinato Dino, Parrucchieri ‘Donna In’, Dolci Pekkati (Continental), Caffè Fortebraccio, ‘Of’ Occhiali, ‘Costantino’ Acconciature, Tabaccheria 18, Centro Style around people, Ottica ‘Le Pupille’, Bar ‘Arpa’, ‘Emme Line’ Acconciature, Tintori - Ottica e Foto, Pescheria ‘Costa Azzurra’, Barton – Telefonia, Parrucchiere Sergio Battistoni, Brozzetti Carni Rosticceria Gallina Aldo, Dao - Restaurant & Sushi,Osteria Cicce Bombo,Bar Cortonese, Pizza Station, Tabaccheria 11 x 11, Party Street Lo showroom dello spettacolo.

Partecipazione libera. “Il principio è l’essere”.In caso di pioggia la manifestazione si sposta nella sede sociale Strada Burgiano,8 San Martino in Colle 06132 Perugia. Per info. 373-7795105