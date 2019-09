Piante, sopravvivenza e uso medicinale: se ne parla il 21 settembre a Perugia, con il seminario gratuito di ARONC Ed Erbamea

Sabato 21 settembre si terrà un seminario gratuito organizzato da Amici della radioterapia oncologica ed Erbamea. L'argomento trattato riguarderà le piante, per conoscerne nel dettaglio le strategie di sopravvivenza e l'uso medicinale:. L'incontro si svolgerà nella sede di Federfarma in via Corcianese 202.

Dalle 9.30 alle 13, il dottor Fausto Mearelli spiegherà come le piante nel corso della loro evoluzione abbiano sviluppato la produzione di migliaia di sostanze per proteggersi da erbivori e parassiti, per poi illustrare come questi principi attivi siano divenuti importanti per il genere umano per conservare il proprio benessere, difendersi dalle malattie e preparare prodotti di bellezza.