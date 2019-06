Phday 2019: a Perugia, un pomeriggio dedicato al dottorato e alla ricerca

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Dopo la prima, fortunata edizione del 2018, la sezione perugina dell’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia) organizza anche per il 2019 il “PhDay”, giornata del dottorato e della ricerca. L’iniziativa ha valore divulgativo ed intende diffondere i temi della ricerca scientifica e dell’innovazione a dottorandi, ricercatori e a tutta la cittadinanza. Il programma prevede i saluti di apertura del Coordinatore di ADI Perugia Giovanni Cinti e un primo blocco dedicato alla situazione del dottorato di ricerca a Perugia, con interventi da parte di Uliano Conti, Giulia Falistocco e Gianluca Gerli (ADI Perugia) e dei due delegati alla ricerca delle università perugine prof. David Ranucci (Università degli Studi) e prof.ssa Stefania Spina (Unistrapg).

Il blocco successivo intende approfondire le opportunità che si aprono per i dottori di ricerca al termine del percorso dottorale: Diletta Paoletti (ADI Perugia) presenterà le novità di Horizon Europe, prossimo programma quadro europeo; il prof. Loris Nadotti (Delegato per i Brevetti, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico Unipg), assieme a Mauro Agostini (SviluppUmbria) e Martina Crociati (ADI Perugia) approfondirà le opportunità per start-up e imprese a Perugia e in Umbria; Moira Rosi (FLC-CGIL Perugia) discuterà del tema “caldo” del percorso PAS per l’insegnamento nelle scuole; Luciana Forti (Segreteria Nazionale ADI) presenterà il tema della valorizzazione del titolo di dottore di ricerca dentro e fuori l’Accademia.

La giornata si concluderà con un dibattito tra i candidati rappresentanti al Senato Accademico Unipg e un aperitivo offerto a tutti i convenuti. L’iniziativa, patrocinata dall’Università degli Studi, dall’Università per Stranieri, dal Comune di Perugia, da ARPA Umbria, da Radiophonica e dalla Rivista Micron, si svolgerà presso il 100dieci di Via Pascoli con orario 15-20. ADI Perugia

Gallery