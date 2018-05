Quasar Village: arriva il "Pet Show" per gli amici a quattro zampe

Un weekend dedicato agli amici a quattro zampe è quello che animerà sabato 5 e domenica 6 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 20, il centro commerciale Quasar Village di Corciano dove è in programma ‘Pet show’, tra tanti ospiti e iniziative. Ci saranno le associazioni del territorio impegnate in attività di sensibilizzazione a favore dell’affido e contro il randagismo e l’abbandono degli animali, stand di rifugi, canili e associazioni animaliste, esibizioni dei centri cinofili del territorio, punti di informazione per il benessere animale ed educazione di base, e incontri con veterinari ed esperti.

Nel corso delle due giornate il Quasar Village ospiterà dimostrazioni di agility, ricerca e soccorso, consulenze comportamentali, laboratori di zooantropologia didattica e giochi di interazione con il pubblico. In particolare, sabato 5 nella postazione del centro cinofilo Speed dog, ci saranno giochi a tema per bambini. Per l’intera giornata di domenica 6, poi, sarà attiva la postazione dell’asineria ‘Fratello asino’ dove si svolgeranno i laboratori di zooantropologia didattica. Sempre domenica sarà presente uno special guest, il dog trainer dell’industria cinematografica Massimo Perla, accompagnato dal suo fedele Rex e insieme si presteranno a dimostrazioni di educazione e interazione con il pubblico, dalle 11 alle 18. Infine, nei due giorni dalle 18, ci sarà anche una rassegna canina amatoriale gratuita dove poter iscrivere il proprio cane.

Parteciperanno al Pet show: la sezione di Foligno della Lega nazionale per la difesa del cane, le associazioni Oipa di Perugia, Lav di Perugia, Parco dei gatti, Una – Rifugio piccola corte dei miracoli, il rifugio Agrilia onlus, il rifugio di Sterpete, la pensione Zampe in vacanza, l’ambulatorio veterinario Grol, il salone di toeletta Da Elisa-Pet grooming & training, il centro cinofilo Speed Dog, l’Asd Wild thing – agility dog, il centro cinofilo Funny Dog, l’associazione Ovus pubblica assistenza e l’asineria Fratello Asino. Sponsor tecnici della rassegna canina, L’isola dei Tesori, Vitakraft e ipermercato Conad. Per il programma dettagliato si può visitare il sito www.quasarvillage.it e la pagina Facebook Quasar Village.