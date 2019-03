Perugia, torna il Dub Club al The Circle: DubStone launch party

Mercoledì 27 marzo secondo appuntamento con il Perujah Dub Club al The Circle. Occasione speciale con il launch party del DubStone 2019, il festival internazionale del dub. Ai controlli, come sempre, Mr.Joint, Zionet, Perujah Dub Movement e Babylon Fall Sound. Ospiti speciali DupHarp al DubStone, Zizze dalla Marche Dub Family e Masta Dread da Farisan Hi Fi.

Perujah Dub Club

Nuovo progetto musicale e culturale organizzato da Mr.Joint Selecta, Zionet & Perujah Dub Movement e promosso da Cavelab Music Factory in collaborazione con The Circle Club. L'evento si svolgerà una volta al mese, prima della session in collaborazione con Le Canapaie cena i-tal a base di canapa con il contributo di altri prodotti genuini locali. Secondo appuntamento mercoledì 27 Marzo il nuovissimo The Circle si trasformerà in una yard interamente dedicata alle sonorità dub/roots con l'intento di promuovere nella nostra città la cultura del sound system.