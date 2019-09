Non il solito compleanno! Perugiamotori festeggia 40 anni: Aperitivo, live music e una domenica in officina dedicata ai più piccoli

Il 3 ottobre 1979 è iniziata l’avventura nel mondo imprenditoriale dell'auto di Francesco e Annarita Ascani e oggi, a distanza di 40 anni, il marchio PerugiaMotori ha acquisito sempre più notorietà sia a livello regionale che nazionale. Negli ultimi anni infatti, grazie a Sara Pedini e al suo team di collaboratori proiettati al futuro, l’azienda ha sviluppato un network di vendita rivoluzionario in Italia, nel settore dell’automotive, rendendo il marchio sinonimo di eccellenza e qualità con una filosofia innovativa e portando così PerugiaMotori a diventare prima concessionaria d’Italia per la vendita dei brand Suzuki e SsangYong.

Nel progetto di sviluppo Perugiamotori, al primo posto c’è il cliente: perché ognuno di noi ha una storia, dobbiamo solamente avere la passione e la voglia di raccontarla e ascoltarla, entrando in punta di piedi nelle vite dei nostri clienti, rispettandole e facendole un po’ nostre. In fondo, non c’è futuro se non hai una storia.

Per questo e per tanti altri motivi Perugiamotori vuole festeggiare questi primi 40 anni insieme alle persone che hanno reso grande questa azienda, voi!

Un weekend carico di eventi, sorprese e promozioni speciali dedicate a chiunque voglia unirsi alla grande famiglia PerugiaMotori, anche solo per una sera. Iscriviti sul sito!

Perugiamotori by Night

Giovedì 3 ottobre, a partire dalle ore 18:00, la squadra Perugiamotori al completo vi aspetta in concessionaria per un momento di condivisione e divertimento – aperitivo con musica live e intrattenimenti per grandi e piccini.

#40BUONIMOTIVI

Per 4 giorni, dal 3 al 6 ottobre, Open Weekend con super offerta speciale su 40 auto in pronta consegna della gamma Suzuki e SsangYong: un'occasione imperdibile con prezzi davvero incredibili!

Una domenica da “baby meccanico”

Il 6 ottobre il Service Perugiamotori è aperto a tutti i bambini e le bambine che vogliono scoprire il mondo della meccanica: il team di esperti della nostra officina – certificata Mercedes-Benz, Smart, Suzuki, SsangYong e Mitsubishi – vi aspetta per una dimostrazione pratica sui veicoli in assistenza, per consegnare ai vostri bimbi il certificato di meccanico!

L’appuntamento, dunque, è dal 3 ottobre alla Perugiamotori per festeggiare insieme questi primi 40 anni!

Gallery