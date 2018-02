Perugia: venerdì all'Urban si festeggiano i dieci anni di Friday I'm in rock

Venerdì 16 febbraio Friday I'm in rock compie dieci anni: era il febbraio del 2008 quando partì la meravigliosa avventura del venerdì dell'Urban...Concerti da tutto il mondo, feste incredibili, amori trovati, baci, navette perse per continuare a ballare fino a luci accese, abbracci sinceri, pianti a dirotto e gioie improvvise...il Friday scalda i cuori di Perugia da dieci anni ma non smette mai di emozionare. Un locale - l'Urban - che è una casa, una serata che è una famiglia, un pubblico che è emozionante.

Per festeggiare sul palco si esibiranno The Soul Sailor and the F*uckers.



Soul Sailor (AKA Simonfrancesco Di Rupo) è un cantautore perugino classe 1984 che scrive in inglese. The F*ckers è la band che sopporta da qualche anno la sua religione per 60's e musica mod-oriented che lo affligge da sempre. Per colpa dell'adolescenza nel britpop e la maturazione con Dylan, Weller e la psychedelia degli ultimi 60's si trova fra le mani nel corso degli anni molte canzoni a metà strada fra plagio archeologico e originalità. Il progetto Soul Sailor è di fatto un progetto solista, nato nel 2007, a seguito dello scioglimento dei Mallard, di cui era chitarrista solista.

Attivo in Umbria dai primi 2000,vince due edizioni regionali di Arezzo Wave, una nel 2006 come chitarrista dei Mallard, e una nel 2013 appunto con i Fuckers.

Fra le varie date lungo la penisola, The Soul Sailor & The Fuckers hanno condiviso serate con Alan Mc Gee (produttore Oasis), Dave Rowntree (batterista Blur), Joan As Policewoman, Gary Powell (batterista Libertines). Nel frattempo "Wop Bop A Loo Bop A Lop Bam Boom" finisce anche in uno spot MINI Italia. Ma la band ha comprato auto diverse.

Nel 2013 fonda la Urban Records e co-produce con Diego Radicati "Multicolour Brain!", uscito nel 2014 in anteprima su Rockit, così come i suoi primi singoli.



Prima e dopo il concerto dj set immancabile di Fab. e Fooly.

