Perugia: un nuovo party di Friday I'm in rock. E' tempo di Get Down

Venerdì 29 dicembre Friday I'm in rock lancia un nuovo format: Get Down - The Party!



Il party di Black Music tutto da ballare! Sessant'anni di musica in una notte, dal soul all' hip hop, dalla disco all'r'n'b passando per funk, edit e molto altro! Dalla California Soul di Marlena Shaw a quella LOVE di Tupac, dallo Studio 54 a BedStu, da Philadelfia e la sua DISCO INFERNO all'Empire State di Jay Z e Alicia Keys, Donna Summer e Beyoncè, Lou Rawls e Kendrick Lamar, un treno che vi condurrà in un mondo incredibile...sarete circondati da una scenografia che vi farà immergere a pieno nell'atmosfera GET DOWN!

E in più visual, Barrio Corner e altre sorprese...



In consolle



Fab. - Chiskee - Goldsmith