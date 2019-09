Perugia, tornano gli appuntamenti con i "Luoghi Invisibili" con tante novità ed escursioni fuori porta

Nell’ultimo weekend di settembre (27-29 settembre) e nel primo di ottobre (4-6 ottobre) torna, a Perugia, "Luoghi Invisibili", l'evento che va alla scoperta di quei luoghi e monumenti meno conosciuti della città, che sono normalmente inaccessibili al pubblico o anche frequentati, ma non vissuti come luoghi d'arte e contenitori di cultura e di capolavori artistici.

Ancora più ricco il programma della manifestazione 2019, grazie ad una più stretta collaborazione con enti, istituzioni e associazioni: nell'acropoli perugina aumentano le visite guidate a palazzi e spazi museali accompagnati dai "padroni di casa", una delle iniziative che ha riscosso maggior successo in queste cinque edizioni. I percorsi di visita escono anche dal centro storico per estendersi da Marsciano al Lago Trasimeno seguendo dei tour organizzati in bus e anche in traghetto. Si aggiungono poi passeggiate tra le vie del centro a caccia di torri e campanili, passeggiate con gli amici a 4 zampe e visite inedite nei quartieri animati da racconti, eventi e aperitivi. Per le visite guidate dove è richiesta la prenotazione chiamare il 370-3736974.