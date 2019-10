Perugia: torna Headbangers Hall

Come ogni anno, torna l'autunno e tornano puntuali i Metal Party firmati Headbangers. Come di consueto un appuntamento fisso al mese per coinvolgere la scena, ascoltare ottimi concerti, pogare in amicizia e bere ettolitri di birra.



DOVE? Si torna a cannone nel nostro covo invernale il REWORK di Perugia, con il suo ottimo impianto audio luci e quell'atmosfera familiare e underground che l'ha fatto diventare ormai la nostra "casa" fissa invernale.



COME? Si riparte con tantissime novità, innanzitutto con la doverosa rinfrescata grafica a cura del nostro fidato TK. In secondo luogo si riparte da dove abbiamo interrotto, ossia tenendo alta la bandiera della musica estrema, dando un palco a band e musicisti e uno spazio a tutti gli appassionati di Hard & Heavy a tutto tondo.



Per la prima serata puntiamo tutto sulle certezze che il metal nostrano può offrire. Tornano infatti, i numi tutelari del metallo umbro, gli S.R.L., che dal 1992 (esatto ventisette anni) incendiano i palchi di tutta italia con la loro personalissima miscela di thrash e death metal, impreziosito da un cantato tagliente come un rasoio e dai testi rigorosamente in italiano. Forti del loro ultimo disco "Hic Sunt Leones", che ha ricevuto ottime recensioni, gli S.R.L. hanno recentemente affrontato un cambio di line-up che non mancherà di suscitare curiosità nei molti appassionati che li seguono.

Il compito di "scaldare le folle" toccherà ai Lilith, combo folignate fautore di un metal moderno e genuino, i nostri hanno recentemente rilasciato un doppio singolo dal titolo "Paraphernalia". A seguire, torneranno sul palco una ormai "vecchia" conoscenza di Headbangers, i lacustri Enclaves, una delle note più fresche e interessanti del metallo umbro, grazie anche ad un attitudine live davvero invidiabile.





Running order:

ore 22:30 LILITH

ore 23:20 ENCLAVES

ore 00:10 S.R.L.



Ingresso Intero €8,

Ingresso Ridotto €6 fino alle 23,