Perugia: torna Bounce Ladies First

Sabato 16 novembre puntuale come ogni anno torna uno degli appuntamenti con BOUNCE più attesi della stagione

L A D I E S F I R S T



Un party dedicato alle donne che sono la colonna portante della musica proposta durante le serate: da Lauryn Hill a Koffee, da Lil Kim a Stefflon Don, passando per Beyoncé, Spice e Cardi B...

Per questo Ingresso ridotto a cinque euro per tutte le donne senza limitazioni di orario.



Ai pomelli la squadra dei resident Dj di Bounce al completo, prontissimi a selezionare il meglio della musica DANCEHALL / RAP / R’N’B / CLUB in circolazione, montagne di hit nuove, classici indimenticabili e bangers appena usciti!:



CHISKEE



DJ MEEEN



THE DOSE





Al The Garage ci sarà il party nel party con SHOKKER from Pokoto insieme ad un ospite a sorpresa: House, Edits e Remix.



Tornano i (TB)THE BOUNCERZ, la crew di ballerini che con le loro mosse di danza vi lascia a bocca aperta ogni volta che calpesta le assi del palco.



Alle foto KAREN RIGHI:in questo tripudio di luci, allestimenti e musica ladies oriented non poteva mancare lei, una delle fotografe più potenti e dotate, già si occupa degli scatti che finiscono sulle locandine, questa volta si occuperà anche di documentare cosa succede in serata…

Pronti a cambiare la foto del profilo?



NAVETTE



Andata: 23.00 // 00.00

Ritorno: 04.00 // 05.00