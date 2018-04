Perugia capitale del tatuaggio: artisti internazionali e le ultime tendenze al Perugia Tattoo Convention 2018

Terza edizione della Perugia Tattoo Convention. Evento dedicato al mondo del tatuaggio che ospita artisti Naziona ed Internazionali. Una tre giorni che si Svolgerà Presso l'Hotel Gio, in via Ruggero D'andreotto dal 13 al 15 Aprile. Per maggiori info www.perugiatattooconvention.com oppure pagina Facebook www.facebook.com/PerugiaTattooConvention/