Perugia, Sunday Funk al The Circle

Domenica 10 marzo appuntamento con Sunday Funk, l'evento organizzato da The Circle Club in collaborazione con Cavelab Music Factory di Perugia. Serata con live band e dj, a partire dall'aperitivo e con possibilità di cena su prenotazione (max 50 posti). Djset della resident crew con l'ospite speciale Ok Tony e concerto live di Tito Esposito, accompagnato da Andrea Di Cintio e Gabriele Paperini.