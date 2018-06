Galleria Sansalù al Borgo in corso Bersaglieri. Mostra della pittrice Stefania Carta, sarda d’origine, romana d’adozione. Formatasi in un qualificato percorso di Arti Grafiche, Stefania propone la sua prima personale nella città del Grifo. Il suo è un universo poetico, popolato da animali, effigiati in pose sorridenti, complici e rasserenanti. Atteggiamento morale e spirituale che proviene a Stefania dalla sua esperienza di educatrice, avvezza a trattare con bambini in età prescolare e col loro mondo portato alle emozioni genuine. Ma, in qualche caso, l’arte ha pure la funzione catartica di portare luce e serenità anche in contesti problematici.

“Mi occupo di ‘costellazioni familiari’, ossia di relazioni non necessariamente facili. Anzi, sono attratta dalla soluzione di problemi affettivi e conflittuali dell’infanzia, con speciale riguardo a situazioni di iperattività che vanno ricondotte nell’alveo della necessaria attenzione ai processi di apprendimento”.

“Il mio obiettivo – aggiunge – è quello di coniugare arte ed espressività, realtà che avverto come inscindibili”. Stefania Carta sperimenta tecniche e supporti, che vanno dalla carta, alla tela, alla ceramica, al legno. La mostra sta suscitando vivo interesse ed è legittimo supporre che oggi, festa di San Giovanni, i

perugini che affolleranno corso Bersaglieri e adiacenze vorranno far visita a questa interessante esposizione.