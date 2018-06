Perugia: solidarietà per Noemi con una cena di beneficenza. La presentazione dell'iniziativa

Martedì 12 giugno alle 18, nella sala Pagliacci del palazzo della Provincia di Perugia sarà presentato il progetto di solidarietà a favore di Noemi, una bambina di otto anni affetta dalla rara ‘Sindrome di Rett’, una patologia neurologica che provoca un arresto dello sviluppo e la conseguente degenerazione delle condizioni del malato. La bimba è in cura in una struttura specializzata del Texas.

Per sostenere la famiglia anche nelle spese mediche è nato il comitato RIS, costituito da Larisa Gavrilova (Russia - Associazione Russia in Umbria), Laura Cartocci (Italia) e Melisa Barrantes (Spagna) e che, insieme al Cesvol, organizza per venerdì 15 giugno una cena di beneficenza e raccolta fondi. Durante l’incontro di martedì, al quale parteciperanno anche Erika Borghesi, consigliera della Provincia di Perugia, e Maria Grazia Marcacci, consigliera del Comune di Perugia, saranno illustrati i dettagli dell’iniziativa. In collegamento dal Texas, ci sarà anche la mamma di Noemi.