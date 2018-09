Perso - Perugia Social Film Festival 2018: undici giorni di cinema del reale, concorsi e workshop

Una città, i quattro cinema del centro storico, undici giorni di festival ad ingresso gratuito, cinque categorie di concorsi, i Masterpiece (fuori concorso), Oltre 80 ospiti tra registi e produttori, 60 titoli nazionali e internazionali in programmazione, 52 Paesi rappresentati, 8 anteprime italiane e € 18.000 di premi. Sono i numeri della IV edizione del PerSo - Perugia Social Film Festival, di scena nel capoluogo umbro dal 20 al 30 settembre 2018.

Una kermesse unica, un evento capace di coinvolgere un'intera città, comprese strutture, persone e pezzi di comunità non sempre integrate. Uniche infatti sono le giurie composte dalle detenute e dai detenuti della Casa circondariale di Perugia-Capanne, così come la giuria dei richiedenti asilo oltre a quella del pubblico. Nelle giurie ufficiali (quelle che assegnano i premi PerSo 2018) figurano Sérgio Tréfaut, cineasta brasiliano naturalizzato portoghese, vincitore del PerSo Film Festival 2017; Federica Di Giacomo, autrice di Liberami, Premio Orizzonti a Venezia 2016; Luciano Barisone, già direttore artistico del Festival dei Popoli e di Visions du Réel; Irene Dionisio, regista e direttrice artistica del Lovers Film Festival di Torino. A presentare la IV edizione del PerSo, primo festival italiano per quanto riguarda il montepremi dei concorsi e tra i primi a livello nazionale per la qualità delle opere, sono intervenuti Luca Barberini, assessore Salute, Coesione sociale e Welfare della Regione Umbria; Edi Cicchi, assessore ai Servizi Sociali, Famiglia, Pari Opportunità del Comune di Perugia; Stefano Rulli, presidente della Fondazione La Città del Sole-Onlus, organizzatrice del Festival; Giovanni Piperno, presidente PerSo - Perugia Social Film Festival; Marco Casodi, direttore organizzativo; Ivan Frenguelli, direzione artistica. Si comincia giovedì 20 settembre alle 16.30, presso il Cinema Meliès, con un evento speciale il collaborazione con l’As Film Festival, primo festival di corti curato da persone nella condizione autistica. Alle 21 in programma la cerimonia ufficiale di inaugurazione e a seguire la proiezione SPK KOMPLEX, primo film in concorso, di Gerd Kroske (Germania, 2018, 111’), presente la protagonista Carmen Roll.

Torna la retrospettiva dedicata al rapporto tra cinema psiche che ogni anno si articola attorno a un focus di approfondimento psichiatrico. L’edizione 2018 della sezione fuori concorso è dedicata ai quarant’anni della Legge Basaglia e tra le novità di questa edizione, in collaborazione con la Regione Umbria, nasce il Premio “Clara Sereni” al miglior film a tematica psichiatrica. Un premio speciale, trasversale alle categorie in e fuori concorso, dedicato alla fondatrice della Fondazione La Città del Sole, scomparsa lo scorso 25 luglio. “La quarta edizione del festival vede una rinnovata collaborazione con la Regione Umbria, che espande la consistenza del lavoro comune cercando di promuovere inedite prospettive di approfondimento su istituzioni totali, salute mentale e innovazione dei servizi, attraverso un potenziato rapporto dialettico con cittadini, professionisti, associazioni dei familiari dei pazienti, giovani generazioni” Sono le parole di Luca Barberini Assessore alla Salute, Coesione Sociale e Welfare della Regione Umbria - “Con il PerSo Film Festival prende il via la serie di eventi che l’Umbria dedica ai fatti e alle figure che hanno generato uno dei principali momenti di crescita civile della recente storia democratica del nostro Paese