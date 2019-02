"Ciao Cuore", Riccardo Sinigallia porta il suo tour in Umbria: sarà in concerto al Rework di Perugia

RIccardo Sinigallia porta il suo “Ciao Cuore tour” in Umbria. Venerdì 15 febbraio sarà in concerto al Rework Club di Perugia nell’ambito della stagione Tourné, promossa da Aucma e Mea Concerti.

Il concerto sarà occasione per ripercorrere dal vivo i successi più amati dell’artista - brani indimenticabili come “Amici nel tempo”, “Se potessi incontrarti ancora”, “La descrizione di un attimo” - e presentare le canzoni di “Ciao Cuore”, l’album pubblicato a settembre (Sugar) e appena eletto miglior disco del 2018 dai 120 giornalisti che hanno votato per il “Top 2018”, il referendum sui migliori album italiani del 2018 promosso dal “Forum del giornalismo musicale” al Mei di Faenza (RA), e dall’Agimp, la neonata Associazione dei Giornalisti e critici Italiani di Musica legata ai linguaggi popolari. In scaletta, tra i brani del nuovo lavoro, “Ciao cuore”, il singolo che dà il titolo al disco e che ne ha anticipato l’uscita, e “Niente mi fa come mi fai tu”, nuovo estratto in rotazione radiofonica.

Il nuovo singolo testimonia il lato autobiografico di “Ciao Cuore” e l’amore per la compagna di una vita, Laura Arzilli, co-produttrice del disco. “Impossibile trovare una sostanza, una passione, un interesse, una necessità più effettiva e determinante di una persona con cui si stabilisce una fusione fisica e spirituale - racconta Riccardo Sinigallia - Io e Laura ad un certo punto ci siamo accorti di essere un organismo unico. Niente per me è stato mai così importante”.

Sinigallia (chitarra, piano e voce), sarà accompagnato sul palco da Andrea Pesce alle tastiere, Ivo Parlati alla batteria, Laura Arzilli al basso e cori e Francesco Valente alla chitarra: un live in cui l’artista romano accompagnerà ancora una volta il proprio pubblico alla scoperta di quei tratti sonori che hanno lasciato impronte riconoscibili nel cantautorato contemporaneo italiano.