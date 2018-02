Perugia, si ripete la rituale cerimonia di omaggio a Giordano Bruno

Piazza Giordano Bruno. Come ogni anno, il 17 di febbraio, si ripropone l’omaggio della corona appesa alla lapide, cerimonia che vanta oltre un secolo di vita.

I promotori sono singoli cittadini, seguaci del messaggio anticlericale del filosofo nolano che, il 17 febbraio del 1600, sotto il pontificato di papa Clemente VIII, fu messo al rogo insieme ai suoi libri. Una ricorrenza che la Vetusta celebra da anni e che attira diversi “liberi pensatori”, i quali non intendono dimenticare la violenza dei domenicani che vollero punire con durezza Giordano Bruno, anche perché apparteneva proprio a quello stesso ordine religioso.

E non è un caso che il tutto avvenga nella piazza davanti alla chiesa di San Domenico, nei pressi del palazzetto dell’Inquisizione. La cerimonia perugina muove dal 9 febbraio del 1900. In quell’occasione, da piazza Biordo Michelotti si snodò una colonna di patrioti (repubblicani, socialisti, massoni) che celebrarono congiuntamente la proclamazione della Repubblica Romana del 1849 e il 300.mo anniversario dell’uccisione del laico pensatore.

I perugini, nell’occasione, ricordano Brenno Tilli, tipolitografo perugino, soprannominato il “signor NO”, proprio per la sua sistematica opposizione al potere, declinato nelle varie forme: politico, civile, militare, religioso. Un suo storico manifesto in riproduzione viene fatto abitualmente circolare da parte dei partecipanti (foto).

Scrive, in proposito, il sociologo perugino Vanni Capoccia: “Come ogni anno, il 17 febbraio alle 15,30, giorno in cui Giordano Bruno venne bruciato in Campo dei fiori a Roma, metteremo una corona alla lapide che a Perugia in piazza Giordano Bruno lo ricorda. Gianfranco Bottaccioli porterà la corona, Gustavo Sanchirico la scala, Primo Tenca si arrampicherà e la collocherà sulla parete sotto la lapide. Come sempre, senza discorsi, senza bandiere e senza sigle: insieme a tutte e a tutti quelli che vorranno essere con noi per rivolgere un pensiero al libero pensatore di Nola”.