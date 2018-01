Perugia: la trap all'Urban, sabato per Purple arriva Rkomi

PURPLE nasce nelle strade di Perugia, dalla necessità di emergere di un nuovo mondo, con una nuova voce. Ciò che concilia tutto, è l'onda che quest'estate ha invaso l'Italia e l'Europa intera, conosciuta comunemente come "Trap".

Beat nuovi, rime innovative, un nuovo modo di uscire da una realtà sempre più stretta.

Ad ogni serata, un artista che verrà in esclusiva a Perugia.





A condire tutto, Hip Hop, R'n'B, e una chiusura House. Oltre a coreografie, allestimenti, e brand all'interno del locale in linea con i principi di PURPLE.



RKOMI



Rkomi, nome d'arte di Mirko Martorana (Milano, 19 aprile 1994), è un rapper italiano.

È cresciuto a Milano nel quartiere popolare Calvairate, appartenente al Municipio 4 (da cui Zona4Gang).

A novembre 2013 pubblica Cugini Bella Vita EP, come membro del duo Cugini Bellavita, formato con il cugino rapper Pablo Asso.

Nel 2014 pubblica il suo primo mixtape solista, Calvairate Mixtape, che include le collaborazioni di Tedua e IZI.

Dopo essere scomparso per un lungo periodo, Rkomi torna nel 2016 pubblicando vari singoli, che poi verrano riuniti nell'EP Dasein Sollen (assieme a due inediti).

Nel 2017 annuncia il suo ingresso nel roster dell'etichetta discografica Roccia Music e l'8 settembre pubblica il suo album d'esordio Io In Terra per Universal.



LINE UP:

Duit

Stiff

SHABLO

Stortoni



Pre Live :

Money Equipe

Dverse

Madblow

Blind { TRACCIA INEDITA }