Perugia: sabato all' Urban torna Tangram con il live di Lone

URBAN CLUB presenta TANGRAM / Sabato 17 febbraio



LONE live (Magicwire - R&S Records)



Gabriola dj (Magicwire)

Stefano Tucci

Max-P

Luca Bianchi



Visuals: M:ck

Pics: Ambo





Che si tratti del suo amore di lunga data per l'hip hop anni '90, della passione per i suoni tipici dell’house “vecchia maniera”, la musica di Lone è intrisa di nostalgia; nato in studio o nei club, stuzzica dai meandri della tua coscienza un suono pronto per il dancefloor, caldo ed intenso.

Matt Cutler, prolifico sin dalla tenera età con già sei album pubblicati a suo nome, nasce a Nottingham e il suo LP del 2010 "Emerald Fantasy Tracks" lo ha inserito nella scena artistica londinese.

I suoi due ultimi LP - "Galaxy Garden", dolce come una caramella e il polveroso hip-house "Reality testing" hanno catturato l'attenzione della critica, mentre i suoi remix eccellenti (tra cui Radiohead, Disclosure, Friendly Fires, Nathan Fake, TEED, Underworld, Steffi e Midland) lo hanno fatto conoscere al grande pubblico.

Per il suo ultimo, intenso LP "Levitate", Lone ha risvegliato una serie di breakbeat dal letargo per creare un paesaggio sonoro dolce e breve, nato nelle profondità allucinatorie di una febbre contemporanea, viaggio psichedelico descritto da Cutler stesso come "un'intensa esplosione".

Tutte le tracce di Lone hanno trasportato molti ascoltatori e appassionati su pianeti sonori sconosciuti, ma l'esperienza è completa solo vedendolo interpretare la propria musica dal vivo; il suo live set tesse il meglio della sua discografia in un arazzo audiovisivo, impreziosito dall'artista visivo Konx-om-Pax e dal batterista Chris Boot.

Cutler ha concentrato la sua mente vagabonda e creativa in una discografia in rapida crescita che è vibrante, sorprendente e - come il crepitio di un vecchio vinile - intensamente evocativa.



Ingresso 8€ entro le ore 00.30, 10€ euro dopo le ore 00.30



Navette da piazza Grimana:

Andata ore 23:30 / 00:15

Ritorno 04:00 / 05:00



Il TANGRAM (七巧板S, qī qiǎo bǎnP) è un gioco rompicapo cinese. È costituito da sette tavolette (dette tan) inizialmente disposte a formare un quadrato...



Supporters:

SOSA GROUP

Dot

AMBO

Taboo

BarBarella Cortona



URBAN LIVE MUSIC CLUB

Via Manna, 97, 06132 Perugia PG