Perugia: sabato all'Urban torna il GrezZOO party

Sabato 10 febbraio festa di carnevale all' Urban: dopo il grandissimo successo delle due edizioni dell'anno scorso e di quella di Halloween torna GrezZOO, il trash party.

Live pazzesco, Dj Set con la musica più divertente e trash dagli anni ’80 ad oggi, festa in maschera clamorosa!



Live on stage: DIANA Cover Band

(Speciale #20AnniOnStage)

Cover Band Attiva da 20 anni nei più noti club e piazze del centro Italia con oltre 1500 concerti! Un Mix inconfondibile di hit , ballate ed evergreen dagli anni 60 ad oggi per uno vero e proprio SHOW !



IN CONSOLE: ARMANDO BROS.

(Pop-R'n'B 2000, Italo Dance, Trash, malessere fisico e tutto ciò che non vi aspettereste mai di sentire ad un dj set)



Un'attentissima giuria selezionerà il premio per la maschera migliore/peggiore.



Navette gratuite da Piazza Grimana

Andata ore 23:30 / 00:15

Ritorno 04:00 / 05:00



- Navette in partenza da Bastia e Petrignano

Scrivete alla pagina o contattate il numero: 349 322 9440

Gallery