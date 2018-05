Perugia: presentazione di "Moon in June", la quarta edizione del Festival all'Isola Maggiore del Trasimeno

La quarta edizione del festival ‘Moon in June’, in programma all’Isola Maggiore del Lago Trasimeno il 22, 23 e 24 giugno 2018, sarà presentata nel corso di una conferenza stampa che si terrà martedì 5 giugno alle ore 11.30 a Perugia nel salone d’onore di Palazzo Donini, sede della Regione Umbria.

Durante l’incontro con i giornalisti saranno illustrati tutti i dettagli della manifestazione - a cura dell’Associazione Moon in June e con il sostegno di Regione Umbria e Comune di Tuoro - che al suo quarto anno, ancora nella splendida cornice del lago umbro e dopo la prestigiosa direzione artistica di Vinicio Capossela nel 2015, l’omaggio a Robert Wyatt nel 2016 e il ricordo di Luigi Tenco da parte di Morgan lo scorso anno, porterà ancora note e musica, e non solo, di qualità in scena al tramonto.