Perugia: presentazione del libro "L'ultima cosa bella" di Giada Lonati

Venerdì 9 marzo l'Associazione "Con noi" (associazione di volontariato per le cure palliative) organizza la presentazione del libro "L'ultima cosa bella" di Giada Lonati.

L'evento si svolgerà alla Libreria Grande (Collestrada, Ponte San Giovanni) alle 17:00 e vedrà la presenza anche dell'autrice stessa.



Dal dibattito sul fine vita a una riflessione profonda sull'essere mortali, alla ricerca di un significato nuovo per parole come speranza, dignità, coraggio e libertà.





www.associazioneconnoi.it