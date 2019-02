Perugia, 'pillole di Luna' dalla Torre degli Sciri: lo spettacolo a 50 anni dal primo allunaggio

E’ in programma sabato 9 febbraio, a partire dalle ore 18, l’evento a cura delle Associazioni Starlight, Priori ed Img_in di Giulio Fratticioli, con il patrocinio del Comune di Perugia “Luna, 50 anni dal primo passo. Suggestioni dall’infinito”. E’ in programma l’osservazione dalla Torre degli Sciri di “pillole di luna al crepuscolo”.

Dalle ore 18 ogni 40 minuti turni per gruppi di 20 persone. La degustazione in torre sarà a cura della Pinseria Torre degli Sciri e Cantine Chiorri. In occasione della giornata internazionale delle malattie rare la torre sarà illuminata di bianco. Info e prenotazioni: Starlight 389 4864428; info@starlightgroup.it