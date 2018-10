Perugia Pet 2018, tutto il programma di domenica 7 ottobre

Ha preso il via l’edizione 2018 del Perugia Pet, a Umbria Fiere fino a domenica 7 ottobre e subito si è confermato un appuntamento davvero molto atteso, non solo dai partecipanti alle due Esposizioni Internazionali, giunti in Umbria da ogni parte d’Italia e d’Europa, ma anche dal pubblico di appassionati, che fin dal mattino hanno visitato il salone.

Entusiasti i piccoli visitatori, che hanno potuto vedere da vicino esemplari rari di gatti, come l’Egyptian Mau, o lo Sphynx o ancora i bellissimi Blu di Russia, i Sacri della Birmania e i Devon Rex e i tantissimi cani in gara.

La giornata di domenica si prospetta ancora più ricca.

Domenica si comincia alle 11 con il cooking show di Cheffa Dog con le sue “ricette da cani”, che sarà ripetuto poi alle 16,30 e si prosegue, alle 15, con il laboratorio di cucina per bambini, sempre a cura di Sonia Orlandi e, sempre alle 15, con la presentazione del libro “Come fare… Rendere felice il nostro gatto. Consigli pratici, tutorial, idee per vivere serenamente con lui” scritto a quattro mani da Laura Borromeo, comportamentismo felina, e Maria Cristina Crosta, medico veterinario specializzata in medicina felina.

Alle 15,30 tornano al Perugia Pet Lusy Imbergerova e il suo splendido Deril, in uno dei loro seguitissimi spettacoli di Dog dance free style. Dopo la partecipazione a Italia’s Got Talent nel 2015 ed esibizioni in numerosi paesi, Lusy e Deril saranno protagonisti di un altro suggestivo show, in cui il pubblico può ammirare tutto l’affiatamento e l’intesa tra i due.

Alle 16,00, infine, sarà presente l’assessore alla Sanità della Regione Umbria, Luca Berberini, per presentare il progetto che permetterà di introdurre gli animali d’affezione negli ospedali umbri, un’opportunità di Pet Therapy per i pazienti di lunga degenza.

Grazie alla collaborazione con il Civico Museo di Storia Naturale di Jesolo i bambini potranno imparare e giocare nello spazio interattivo dedicato a «Darwin, darwinismo e l’evoluzione della specie».