Perugia: per Friday I'm in love on stage gli Elephant Brain

Venerdì 10 gennaio torna Friday I'm in love: semplicemente il Friday.

Dolcezze, amori, gioia e danze... Scarpe comode e preparatevi a ballare.



Live on stage:

Elephant Brain



Gli Elephant Brain sono Vincenzo Garofalo, Andrea Mancini, Emilio Balducci, Roberto Duca, Giacomo Ricci e nascono a Perugia nel 2015, anno nel quale iniziano a registrare il loro primo EP nel Fuori Produzioni, una realtà alle porte di Perugia diventata una ‘seconda casa’ per la band e attuale sala prove/studio di registrazione. L'EP uscito nel novembre dello stesso anno riscuote un buon riscontro di critica e pubblico, portandoli, da marzo 2016, a suonare in giro per l’Italia, in finale ad Arezzo Wave Umbria 2016 e ad aprire i concerti di Ministri, The Zen Circus, Giorgio Canali, Landlord e altri. Dopo qualche anno fuori dalle scene nel marzo 2019, insieme a Jacopo Gigliotti, iniziano a registrare i pezzi che andranno a comporre “Niente di speciale” il primo album in uscita il 17 gennaio 2020.



AFTERSHOW



FAB.

ALEX MOMENTS



FREE BUS FROM PIAZZA GRIMANA

23:30 - 00:15

4:00 - 5:00

Entry: 6 euro in lista fino alle 01:00, 8 euro dopo.

PER ESSERE MESSI IN LISTA mandate una mail a info@urbanclub.it o contattate i nostri pr.

Gallery