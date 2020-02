Nuovo appuntamento per QuIndie, a pranzo e dopocena con Ilaria Porceddu

Spazio al cantautorato femminile a Perugia con Ilaria Porceddu, protagonista del terzo appuntamento targato QuIndie, stagione organizzata da Occhisulmondo in collaborazione con Metanoia, Bad King, Numero Zero, Consultravel e Na Cosetta sotto la direzione artistica di Matteo Svolacchia.

La giornata avrà inizio come di consueto negli ambienti di Numero Zero alle 12.30 con “La domenica zero. Pranzo, musica e parole con Ilaria Porceddu", pranzo-concerto durante il quale, in diretta streaming, Matteo, Nicola e Edoardo di Stazione Panzana intervisteranno l’artista, coadiuvati da Michele Bellucci.

Si potranno così conoscere il percorso della cantautrice e le canzoni che hanno ispirato il suo repertorio (prenotazione obbligatoria 375 602 4432). Chi parteciperà al pranzo riceverà un braccialetto con cui entrare gratuitamente al concerto della sera al Bad King che prenderà il via alle 21.45 (prenotazioni nell’evento Facebook).