Dopo il rinvio per l'emergenza coronavirus, fissata la nuova data per i Subsonica all'Afterlife

La necessità di sospendere la programmazione per scongiurare la diffusione del contagio da Covid-19 aveva portato l'Aferlife di Balanzano, come i locali di tutta l'Umbria e Italia, a sospendere la programmazione. Programmazione in cui era prevista anche una data del tour dei Subsonica. La band torinese era attesa sul palco l'11 marzo.

Data sospesa e nuovo appuntamento definito nell'arco di poche ore, come annunciato dai gestori del locale. Samuel e gli altri saranno sul palco dell'Afterlife il 7 maggio.