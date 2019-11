Perugia non dimentica: l'incontro per ricordare Monsignor Remo Bistoni

In occasione del quinto anniversario della morte di Monsignor Remo Bistoni, la famiglia e gli amici ricordano, con testimonianze dirette, la sua figura di Sacerdote, di Missionario e di Letterato, nella Sala del Dottorato (Chiostro della Cattedrale di San Lorenzo) sabato 9 novembre alle ore 17:00.

Monsignor Remo Bistoni è stato per molti anni Canonico Penitenziere della Cattedrale, ha svolto un’intensa attività pastorale come cappellano all’interno di importanti unità produttive locali, di assistente in realtà associative cattoliche. Ha contribuito all’avvio e allo sviluppo di una significativa attività missionaria in Malawi, si è distinto in campo letterario con numerose e apprezzate opere in prosa e in poesia, ha concorso a vario titolo alla nascita e all’affermazione del settimanale cattolico La Voce.

Don Remo è stato anche iscritto (20 giugno 2009) nell’Albo d’oro della Città di Perugia.

Coordinerà l’incontro Sandro Allegrini. Porterà il suo ricordo il Cardinale Gualtiero Bassetti. Tratteggerà la sua figura di sacerdote Monsignor Saulo Scarabattoli. Gino Puletti e Don Marco Briziarelli accenneranno alla sua attività missionaria in Malawi. Sandro Allegrini parlerà dell’opera letteraria e segnatamente della produzione poetica in lingua perugina. Isabella Giovagnoni leggerà qualche brano in prosa e in versi, tratto da alcune delle sue numerosissime pubblicazioni. La presentazione sarà intervallata da momenti musicali offerti dal Maestro Francesco Ragni.