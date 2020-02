Piano e voce, Lorenzo Kruger festeggia al Rework i dieci anni di "No Usa! No UK!" dei Nobraino

Dieci anni fa usciva "No Usa! No UK!", terzo album dei Nobraino, band indie che ha incrociato punk e cantautorato, Romagna Mia e Paolo Conte, in circa quindici anni di energici live in giro per l'Italia e 6 dischi complessivi.

Un decennio dopo, Lorenzo Kruger, frontman della band, porta le canzoni di quel disco sui palchi del club italiani. E sabato 29 febbraio fa tappa a Perugia. Appuntamento al Rework di Sant'Andrea delle Fratte. Una formula pianoforte e voce con cui Kruger si propone negli ultimi anni, tra cover, "classici" come le canzoni di "No Usa! No UK!", e pezzi inediti.