Un libro sulla nostra Perugia: molto di più che un book fotografico, ma un racconto affascinante

Un libro su Perugia… molto di più che un book fotografico. Se prendiamo per buono l’esergo di Ansel Adams – fotografo ambientalista statunitense – che recita: “Tu non fai una fotografia solo con la macchina fotografica. Tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai ascoltato e le persone che hai amato”.-amse

Il volume di Gianluca Mencacci ha le carte in regola per raccontarci un punto di vista sulla città, declinata in sei step: il respiro, la ricerca, gli echi, la rincorsa, le stanze, i battiti. La prima immagine è via del Poggio, dove giocò bambino il poeta Claudio Spinelli (che la immortalò in memorabili liriche) e dove tuttora vive Mariella Chiarini, la regina del cabaret “alla perugina”.

Ogni sezione è aperta da un testo-pretesto, fra la prosa d’arte, il descrittivismo e il lirismo identitario. In pratica si contestualizzano gli scatti che seguiranno per raccontare questo o quel segmento della città. Le immagini – ottimizzate da Pierpaolo Papini – sono a colori e in b/n e affabulano (ben oltre la “descrizione”) la Vetusta, fra densità notturne e squarci di luce suscitando palpiti del cuore.

E il lettore “avanza col cuore in gola e gli occhi sgranati” fra gli slarghi e le viuzze. C’è, tra le altre, un’immagine di via Ritorta tanto bella e struggente da ammaliare. Solo chi conosce, e ama, questa città avverte un batticuore e si commuove. E chi non la conosce comincia a possederla, a sentirla intimamente come propria.

La città che appare “oltre l’immagine” è spesso deserta o poco popolata di uomini. A dimostrare che la città del Grifo “eterna vive”, oltre la dimensione angusta e travagliata della nostra singola avventura esistenziale. In questo percorso misterioso e magico che ci è toccato in sorte e che chiamiamo “vita”.