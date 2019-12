Mercoledì 25 dicembre, la sera di Natale, Friday I’m in Rock è orgoglioso di ospitare il leggendario Renna Party che prende vita solo nei mesi più freddi dell’anno e in serate particolari.

Sarà la festa più pazza del 2019!



In Consolle



FAB & PRISCILLA



Entry: 10 euro – NO LISTE -