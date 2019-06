La prestigiosa Piano Academy School di Marsida Koni chiude i battenti

Un saggio finale brillante che… ha il sapore malinconico dell’addio. La prestigiosa Piano Academy School della pianista albanese-perugina Marsida Koni chiude i battenti. Non per carenza di allievi, ma per trasferimento di Marsida e famiglia in quel di Cesena, presso il cui conservatorio insegna il marito, Piero Vincenti, valido clarinettista, allievo di Ciro Scarponi e fondatore dell’Accademia del Clarinetto (con presidente Renzo Arbore).

Il saggio di fine anno, con relativa consegna dei diplomi, si è tenuto alla Biblioteca Gianni Rodari di Corciano. Ampia la partecipazione di famiglie, amici e pubblico interessato.

Si sono esibiti gli allievi, a far capo dai più piccoli. Nell’ordine: Gabriele Pilija Sparanide, Costanza Lepanti, Filippo Gobbetti, Martha Vincenti (figlia di Marsida e di Piero, unica violinista), Edoardo Pilja Sparanide, Kevin Gordillo, Margherita Sirci (al canto), Federico Gobbetti. Molti di questi allievi sono plurivincitori di concorsi nazionali.

Ha chiuso Tiziano Baruffa, talentuosissimo e sfortunato. Difatti si è rotto la mano destra in un incidente, ma ha voluto comunque partecipare al saggio finale. Così ha suonato non “a quattro mani”, ma “a due”, nell’inedita modalità “una mano per ciascuno”, insieme all’insegnante: lei con la destra e lui con la sinistra.

Hanno proposto un’opera di Vinciguerra “Pianoblues story”, tra parole e musica. La voce recitante è stata quella del dottor Alberto Mariani. Alla batteria Sergio Loppa.

Uno spettacolo nello spettacolo, con Marsida che ha offerto una veste artistica inaspettata. L’Inviato Cittadino che la conosce nel ruolo di sofisticata esecutrice dei classici e della musica popolare del Paese delle Aquile, ha potuto apprezzarne le valenze jazzistiche e soul. Una rivelazione. Un’artista completa che Perugia perde. Ma siamo sicuri che la rivedremo comunque fra i travertini della Vetusta.