Perugia: l'Urban festeggia l'undicesimo anno di vita con il concerto di Matteo Schifanoia

Il 5 gennaio del 2007 partivamo con questo sogno chiamato Urban..

un sogno che continua da 10 anni e che non smette mai di emozionarci!

Concerti da tutto il mondo, grandissimi artisti italiani, l'ormai leggendario Friday I'm in Rock e il Bellaciao ( Official ), le nuove avventure di Tangram e HeyBoyHeyGirl, Urban Calling che richiama i nuovi nomi del rock italiano, Dj del calibro di David Mancuso, Andy Weatherall e Erol Alkan, i party ormai storici: tutto qui, tutto all'Urban Club. Una grande famiglia prima di essere un locale, la musica come collante, il divertimento come missione.



Il 5 gennaio festeggiamo questi 11 anni insieme con una grande festa a casa Urban!



Live



Matteo Schifanoia 4et



Matteo Shifanoia (voce)

Alessandro Ricci (batteria)

Matteo Manescalchi (chitarra elettrica)

Lucio Paolo Esposito (basso elettrico e contrabbasso)



Quando la letteratura cantautorale assume toni goliardici e inaspettatamente “assurdi” ecco che nasce il cantassurdautore, così presentiamo Matteo Schifanoia che tra scapoli, lolite, guardaroba impazziti, crisi rock e scomodi matrimoni ci racconterà i nostri tempi.



Un lavoro che si muove tra il pop, la canzone d’autore, il teatro canzone e la canzone umoristica e che intende parlare dell’amore sociale e dello status quo attraverso gli occhi di uno scapolo in tempi di crisi.



Il suo album d'esordio è “Lo Scapolo” un gustoso swing tinto di jazz, con premature dissonanze pop, qualche distorsione elettrica appena condivisa, qualche battuta in levare e decise incursioni black, latin, surf. Ironia e bizzarre chiavi di lettura, intervallati da inaspettati momenti di “poesia”, sono il vero leitmotiv di tutto l'ascolto.