INVIATO CITTADINO L’oro degli Etruschi a Porta Santa Susanna

L’oro degli Etruschi a Porta Santa Susanna. Maestri nell’arte orafa, i nostri antenati hanno trovato a Torgiano uno splendido emulatore. Si tratta di Ulderico Pettorossi, maestro nell’arte del bulino e delle saldature speciali. Perché non è semplice riprodurre l’orecchino etrusco, esposto al Manu, emulando l’antica tecnica della granulazione. Vale a dire con microscopiche palline aderenti a una superficie liscia.

Introdotto dall’archivista Mario Squadroni, Pettorossi si è dilungato su tecniche e riscoperte, tra archeologia e oreficeria. Preceduto da un bel documentario di Gino Goti che racconta la grande mostra sugli Etruschi tenuta al Cerp.

È peraltro da ricordare che gli Etruschi ponteggiani saranno presenti non solo al Natale di Roma (21 aprile), come di consueto, ma anche nella grande mostra a Villa Giulia. Ed è anche notevole – lo ha ricordato Squadroni – che l’archivio personale di Gino Goti sia stato dichiarato di interesse culturale e, per così dire, elevato al rango di bene di pubblico interesse.

Pettorossi ha ripercorso la storia della tecnica della fusione e della lavorazione dei metalli, partendo da rappresentazioni vascolari greche e orientali. Più complessa la spiegazione sulla saldatura a sali di rame disciolti in aceto. Qui, infatti, si entra nel campo dell’alta specializzazione. Affascinante l’illustrazione del rifacimento del famoso orecchino trovato a Santa Caterina Vecchia, oggi al Manu, il cui gemello sta in un museo londinese.

Numerose le domande anche su aspetti commerciali legati a un’attività di nicchia. Senza formulare cifre, si pensi che l’elaborazione di un prodotto del genere può comportare l’impegno (anche se non a tempo pieno) per un intero semestre. Altro che semplice artigiano. Ricercatore, archeologo, artista.