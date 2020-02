Perugia, l'arte viaggia sul Minimetrò: eventi e appuntamenti fino a giugno

Una serie di iniziative che si dipaneranno, con scansione regolare, da febbraio a giugno, esaltano l’arte coniugata con Minimetro. Arte, bellezza, creatività, benessere e salute, armonizzate in straordinaria sintonia di metodi e di scopo: quello di aiutarci a vivere meglio.

“IncontriAMO l’Arte in Viaggio sul Minimetrò”, questo il brand dell’iniziativa. Ne sono persuasi promotori la Società Minimetrò S.p.A., in collaborazione con la Direttrice Artistica Laura Cartocci e il Comune di Perugia. Ente rappresentato dagli assessori Luca Merli e Clara Pastorelli, in sinergia con l’Amministratore Unico di Minimetrò Sandro Paiano.

Dunque non solo lo scopo di promuovere il Minimetrò come forma di trasporto sostenibile, ma anche la volontà di offrire opportunità di positiva condivisione di valori.

Col significativo patrocinio del Comune di Perugia e della Regione Umbria, il Minimetrò diventa così palcoscenico per tante iniziative.

“IncontriAmo” è peraltro una efficace metafora che disvela l’intenzione degli organizzatori: quella di assecondare incontri piacevoli e significativi, tali da ottenere un robusto apprezzamento nei cittadini utenti.

Si comincia sabato 16 e 23 febbraio dalle 15.30 alle 17.30 con due giornate dedicate all’arte all’interno delle vetture e visita guidata a Palazzo della Penna a cura dell’Associazione culturale Siriparte. Prenotazione obbligatoria ai numeri 338.5864060 e 333.9921616 o via mail all’indirizzo laboratorisiriparte@gmail.com.

Sabato 15 e 29 febbraio, dalle 17 alle 19, spettacoli di danza itinerante in collaborazione con alcune scuole di danza perugine. Il programma delle successive iniziative verrà regolarmente seguito e comunicato su queste colonne.