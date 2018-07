Concerti sotto le stelle nelle piazze e nelle vie del centro: un giovedì ricco di eventi con Perugia is Open

L’estate la città non si svuota, ma si anima e si riempie grazie a ‘Perugia is open’, il cartellone di eventi che il Consorzio Perugia in centro organizza ogni giovedì nell’acropoli. Il 4° appuntamento stagionale è in programma il 5 luglio ed è caratterizzato da tanta musica dal vivo, shopping, visite guidate e iniziative per bambini.

Ma soprattutto musica: in piazza Matteotti alle 20 con ‘A scuola di swing’, lezioni di ballo a cura Happy Feet Swing Dance School per Arabella Market, e alle 21.30 con il country e il blues di strada di Little Blue Slim & Mrs. Slim; in piazza della Repubblica alle 22 con il turbo folk balcanico e il jazz di strada de La banda degli onesti; in piazza Santo Stefano alle 20.30 con La milonga del barrio, tango in piazza a cura di Alchimia; in piazza Danti alle 20.30 con l’aperi-lounge dj set di Steve Simac; in piazza Morlacchi alle 21 con Beat Sound, improvvisazioni live afro-jazz su dj set; in via Mazzini alle 20.30 con Mad Groove, ballate e classici della musica nera; in via Baldeschi alle 20 con Domenico Cagliotti che proporrà i classici italiani e internazionali in chiave acustica.

Ovviamente il giovedì in centro sarà anche all’insegna dello shopping, con protagoniste le attività commerciali e artigianali del Centro commerciale naturale di Perugia centro storico e Arabella Market, il colorato mercatino vintage e handmade che si terrà in piazza Matteotti dalle 16 alle 23, animato dalle sonorizzazioni di dj Cekera.

Oltre a questo, il Museo della Cattedrale di Perugia apre le proprie porte ai visitatori proponendo l’appuntamento ‘Cena al Museo. Alle radici del tempo’: appuntamento alle 19 per visitare la zona archeologica sotto la cattedrale e a seguire cena nella suggestiva cornice del chiostro di San Lorenzo (informazioni e prenotazioni: 075.5724853 o museo@diocesi.perugia.it).

Per le ‘Divagazioni perugine’ è prevista invece, mercoledì 4 e giovedì 5 luglio, ‘Verso Porta Pesa. Il borgo Sant’Antonio tra storia, arte e tradizioni”, visita guidata alla scoperta di uno dei borghi più suggestivi della città, tra vicoli, antichi oratori e preziose testimonianze artistiche. L’escursione è a prenotazione obbligatoria (telefono 075.5732933, mail info@guideinumbria.com, WhatsApp 335.6120265), ha un costo di 8 euro comprensivo di aperitivo e parte alle 18.30 dalla fontana Maggiore.

Spazio anche a bambini e famiglie all’Arena Borgobello (ingresso da via del Cortone e da via Castellaro 2/a, traversa di Corso Cavour) dove, insieme al Teatro di figura umbro Tieffeu, si terranno alle 18.30 laboratori e giochi e alle 21 uno spettacolo di teatro di figura.