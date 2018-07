"Perugia is dancing", una serata di musica e divertimento: proseguono gli eventi speciali del giovedì in centro a Perugia.

Riprendono gli appuntamenti con Perugia is open e quello di giovedì 26 luglio, ‘Perugia is Dancing’, sarà un evento speciale per la città che coinvolgerà il centro storico con musica, atmosfere, cultura, concerti ed esibizioni per ripercorrere gli anni ‘50 ‘60 ‘70 ’80 e ‘90. Ospite d’eccezione Alan Sorrenti sul palco con i suoi grandi successi di oltre 40 anni di carriera. L’iniziativa, come tutte quelle nel cartellone di Perugia is open, è organizzata con il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia.

I dettagli dell’evento saranno presentati martedì 24 luglio alle 10 nella sala della Vaccara di Perugia da Sergio Mercuri, presidente del Consorzio Perugia in centro, ed Enrico Frau, presidente dell’Associazione Cultural Revolution, le due realtà che hanno collaborato all’organizzazione della serata. Sarà presente, inoltre, Cristiana Casaioli, assessore al commercio e alla mobilità del Comune di Perugia.