Terzo appuntamento per Perugia is Open. Tutti i dettagli del prossimo giovedì in centro storico

Terzo appuntamento, giovedì 28 giugno, con Perugia is open, il cartellone di eventi che animerà l’acropoli tutti i giovedì fino al 13 settembre. Tante le iniziative promosse dal Consorzio Perugia in centro con il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, tra musica live, shopping e visite guidate alla scoperta delle meraviglie cittadine. Dalle 20.30 piazza Santo Stefano suonerà e ballerà a ritmo di tango con la Milonga del barrio, a cura dell’associazione Alchimia. Alle 21.45 Piazza Danti ospiterà Gabriele Buonforte, one man pop-band, mentre piazza Matteotti le cantacronache d’autore dell’Orchestrina Tirabusson; sarà, poi, la Akuna Matata, batucada street band, a far divertire tutti in piazza della Repubblica.

Tra una nota e l’altra, chi vorrà potrà fare shopping grazie alla proposta delle attività commerciali del centro storico e al nuovo Arabella market, coloratissimo mercatino vintage e handmade in piazza Matteotti, dalle 16 alle 23, che sarà animato dalle sonorizzazioni di Dj Cekera e Niq. Difficile, poi, resistere al fascino della storia. Sono previsti, infatti, mercoledì 27 e giovedì 28, percorsi urbani alla scoperta dei cavalieri di Perugia, dall’Ordine dei cavalieri di Malta ai Cavalieri del Santo Sepolcro. Tralasciando i più noti Templari, percorrendo le vie di pellegrinaggio di Perugia, si andrà a visitare i luoghi storici di questi ordini. L’appuntamento è alle 18.30 alla Fontana maggiore e ai partecipanti verrà offerto un aperitivo. Il costo è di 8 euro comprensivo di visita guidata e aperitivo. Prenotazione obbligatoria al numero 075.5732933 o scrivendo a info@guideinumbria.com, whatsApp: 335.6120265. E sempre sul filo della storia corre la ‘Cena al museo. Alle radici del tempo’, organizzata dal Museo del capitolo della cattedrale di san Lorenzo che apre le proprie porte ai visitatori, alle 19, per condurli alla scoperta della zona archeologica sotto la cattedrale. Seguirà una cena nella suggestiva cornice del chiostro di San Lorenzo. Info e prenotazioni: 075.5724853 o museo@diocesi.perugia.it.

Tra i diversi eventi, anche quelli dedicati a bambini e famiglie nell’Arena Borgobello del Teatro di figura umbro Tieffeu, (ingresso da via del Cortone e da via del Castellano 2/a), grazie all’iniziativa ‘Figuratevi… tutta l'estate’ che propone dalle 18.30 laboratori e giochi e dalle 21 uno spettacolo di teatro di figura. Per tutte le informazioni e il programma aggiornato di Perugia is open si può consultare il sito enjoyperugia.it e la pagina Facebook ‘EnjoyPerugia’.