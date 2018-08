Estate in città, torna Perugia is Open: appuntamento nell'acropoli perugina con musica, shopping, visite guidate e teatro

Dopo la pausa di mezza estate ‘Perugia is open’, il cartellone di eventi proposto dal Consorzio Perugia in centro, con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia e il patrocinio del Comune di Perugia, torna ad animare i giovedì dell’acropoli e il 23 agosto incontra Figuratevi…!!!, il festival internazionale delle figure animate. Diversi gli spettacoli che si susseguiranno dalle 17: corso Vannucci ospiterà ‘Il circo Pouët’, spettacolo di burattini della Compagnia Pouët (Italia/Francia); ‘Il re singhiozzo’, della Compagnia Stupenda Trupe (Brasile); ‘Cajas Lambe Lambe’, teatro in miniatura a cura della Compagnia Chùmbala Cachùmbala (Guatemala), oltre che una performance di pittura del YinChuan art museum del Ning Xia, interno Mongolia (Cina). In contemporanea, piazza IV Novembre accoglierà uno speciale evento di animazione messo in atto dalla Compagnia Molino Rosenkranz di Pordenone. Seguirà, alle 18 nella sala dei Notari, lo spettacolo di ombre cinesi a cura di Lufeng city shadow theatre, una compagnia statale di teatro delle ombre considerata la più importante del settore in Cina. Accanto al teatro per bambini non possono mancare gli appuntamenti musicali: in piazza Matteotti, dalle 19, spazio a sonorità e ritmi brasiliani con la bossa nova e la samba dei Chocolate Quente; saranno poi Dj Discucci, dalle 21 in piazza Danti, a regalare atmosfere musicali groove e i Freak&Tones, in piazza della Repubblica dalle 22, a suonare musica soul & jazz.

Si conferma, inoltre, l’appuntamento con Arabella market, mercatino vintage e handmade, in piazza Matteotti dalle 16 alle 23, che insieme alle attività commerciali e artigianali del centro commerciale naturale di Perugia colorerà il centro storico cittadino. Infine, per le ‘Divagazioni perugine’ è in programma ‘Chiome Auguste...’, una suggestiva passeggiata nel verde storico della città attraverso giardini privati, alberi secolari e scorci inattesi che offrirà un punto di vista inedito su quanto sfugge e appare quotidianamente sotto i nostri occhi a cornice di palazzi, monumenti e vie, cui seguirà un aperitivo conviviale. L’appuntamento è alle 18.30 alla Fontana maggiore. Il costo è di 8 euro comprensivo di visita guidata e aperitivo. Per partecipare è obbligatorio prenotarsi telefonando al numero 075.5732933 (WhatsApp: 3356120265) o scrivendo a info@guideinumbria.com.