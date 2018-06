Musica, arte di strada, turismo e shopping: torna Perugia is open con i suoi giovedì in centro storico

Una nuova edizione di Perugia is open è alle porte. Il ricco cartellone dei giovedì in centro, dal 14 giugno al 13 settembre, proporrà musica e arte di strada, itinerari turistici, animazione per bambini e shopping.

Il programma sarà presentato mercoledì 13 giugno alle 10 nella sala della vaccara di palazzo dei Priori, nell’acropoli perugina, durante un incontro a cui parteciperanno Sergio Mercuri, presidente del Consorzio Perugia in centro, che organizza la manifestazione, Giampiero Bianconi, presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, che sostiene l’evento, e Cristiana Casaioli, assessore al commercio del Comune di Perugia.