Perugia, l'appuntamento di ogni giovedì con "Perugia is open": musica, shopping, visite guidate e attività per bambini

Nel giorno della Festa della musica 2018, giovedì 21 giugno, Perugia is open, al suo secondo appuntamento per questa edizione, offrirà una serata che farà risuonare l’acropoli di note e sonorità internazionali. Il cartellone dei giovedì in centro storico, promosso dal Consorzio Perugia in centro con il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, in programma fino al 13 settembre, torna con la sua ricca programmazione di eventi e iniziative pensate per grandi e piccini.

Per questa serata, nelle cinque postazioni allestite si avvicenderanno band e gruppi musicali dall’ora dell’aperitivo in avanti. In piazza Matteotti alle 20 saranno protagonisti gli Original Sex Mutans ensemble con le loro rivisitazioni in chiave pop e rock dei successi della musica italiana degli anni ’80 e ’90, alla stessa ora in piazza Morlacchi ci saranno selezioni musicali aperi-lounge mentre piazza Santo Stefano, in via dei Priori, si trasformerà in una pista da ballo all’aperto con la milonga del barrio e una proposta di tango. Dalle 21.30 poi Chis-kee e la Bounce Label crew si esibiranno in piazza Danti per un set adrenalinico a base di grooves e rap e dalle 22 ‘da Parigi’ a Perugia ritornano Guappecarto con suoni mediterranei e sonorità tzigane in Piazza della Repubblica.

Non solo musica perché il giovedì in centro sarà anche all’insegna dello shopping con la proposta delle attività commerciali e il nuovo Arabella market, il coloratissimo mercatino vintage e handmade in Piazza Matteotti, dalle 16 alle 23, animato dalle sonorizzazioni di Dj Cekera. Torna poi l’appuntamento con Divagazioni perugine, visite guidate e momenti conviviali a spasso per la città, ogni volta diversi, con le Guide in Umbria. Questo giovedì (evento previsto anche mercoledì 20 giugno) il tema sarà ‘L’orto di Porta Sole e i luoghi della poesia’, alla scoperta degli scenari che hanno ispirato poeti e scrittori da Dante fino ai giorni nostri. Godendo della vista che si affaccia a levante e allietati dai loro componimenti, è prevista la visita alla casa del poeta perugino Sandro Penna e poi nel piccolo gioiello di verde urbano dell’associazione Orto Sole. Si chiuderà con un aperitivo conviviale. La partenza è alle 18.30 da piazza IV Novembre, il costo di partecipazione 8 euro e la prenotazione obbligatoria: info@guideinumbria.com, 075.5732933, 3356120265 (WhatsApp).

Spazio anche al teatro nell’Arena Borgobello del Teatro di figura umbro Tieffeu, (ingresso da via del Cortone e da via del Castellano 2/a), grazie all’iniziativa ‘Figuratevi… tutta l'estate’ che propone dalle 18.30 laboratori e giochi e dalle 21 uno spettacolo di teatro di figura.

Tutte le informazioni e il programma sempre aggiornato sul sito e sulla pagina Facebook ‘EnjoyPerugia’.