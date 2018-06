Estate da vivere in centro, dai concerti allo shopping: torna Perugia is Open, tutto il programma

Il centro storico della città come spazio aperto, attivo e attrattivo, animato dal pomeriggio alla sera con iniziative che vanno dalla musica alle attività per famiglie, dallo shopping agli itinerari turistici e conviviali. È l’idea alla base di Perugia is open, il cartellone dei giovedì in centro, proposto anche per l’estate 2018 dal Consorzio Perugia in centro, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e il patrocinio Comune di Perugia.

Dieci appuntamenti tra il 14 giugno e il 13 settembre in un progetto di animazione del territorio che fa da anteprima al fine settimana, con l’obiettivo di valorizzare in maniera uniforme e diffusa tutta l’acropoli. “Questo – ha sottolineato l’assessore al commercio, mobilità ed artigianato Cristiana Casaioli aprendo la conferenza stampa di presentazione – è un evento che i perugini si aspettano essendo giunto alla quarta edizione. Ci tengo a ringraziare il Consorzio Perugia in centro e la Fondazione Cassa di Risparmio per aver rinnovato il loro impegno attraverso eventi che consentono di animare l’acropoli. Tutti, infatti, abbiamo il compito di lavorare al meglio per contribuire a rivitalizzare il centro storico, creando occasioni affinché i perugini tornino a godere del loro “salotto buono”.

L’assessore Casaioli ha poi espresso soddisfazione per il fatto che la manifestazione “Perugia is open” cresce e si rinnova ogni anno; nell’edizione 2018, oltre alla tradizionale musica, il cartellone del programma prevede anche visite guidate e tante iniziative dedicate ai bambini. Insomma un evento aggregante per tutte le età. Il programma della manifestazione è stato illustrato dal presidente del Consorzio Sergio Mercuri.

Il programma completo - Clicca su continua