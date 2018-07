Perugia is Open, anteprima di Umbria Jazz 2018: musica in tutte le piazze del centro storico

Il tempo scorre a ritmo di jazz nel quinto appuntamento di Perugia is open, il cartellone di eventi organizzato dal Consorzio Perugia in centro e realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia. Giovedì 12 luglio, aspettando Umbria Jazz 2018, la notte sarà scandita da live music e acquisti in libertà nella ‘Notte bianca dello shopping’. Si parte alle 19.30 con il Perusna trio in piazza Matteotti che passerà il testimone ai Natutal mystic alle 22, sull’onda di sonorità soul/reggae. Alle 20 via Fani accoglierà la Chicken band in collaborazione con la scuola di musica La banda degli Unisoni e alle 21 piazza Santo Stefano farà spazio alla musica funk-jazz dei Folilaw. Piazza della Repubblica, poi, alle 21.30 ospiterà il duo jazz ‘Freak & Tones’ mentre piazza Morlacchi un dj-set lounge-jazz alle 21.30. Infine, largo ai Gatonegro in piazza Danti alle 22 per improvvisazioni afro-jazz, live e dj-set. Da non dimenticare, alle 18 in corso Bersaglieri nella chiesa di Sant’Antonio, il piano recital di Thomas Lymenstull a cura di ‘Musica dal mondo’, in collaborazione con Comune di Perugia, Aps Borgo Sant’Antonio-Porta Pesa, Interlochen Center for arts (ingresso libero).

Dalla musica alle visite guidate delle ‘divagazioni perugine’, con ‘Intorno alla rocca: c’era una volta un Papa, un medico e un giurista’. L’appuntamento è alle 18.30 alla Fontana Maggiore per andare alla scoperta del colle Landone seguendo il filo rosso della storia, dal Medioevo a oggi. Dalla casa del famoso giurista Baldo degli Ubaldi si giungerà alla Rocca Paolina, un tempo fortezza papale e oggi scrigno del ‘Grande nero’ di Alberto Burri, dono del maestro alla città (costo: 8 euro comprensivo di visita guidata e aperitivo conviviale. Informazioni e prenotazioni a Guide in Umbria: 075.5732933; mail:info@guideinumbria.com; WhatsApp: 335.6120265.

A questo si aggiungono una ‘Cena al museo. Alle radici del tempo’ e i laboratori di teatro per bambini e ragazzi: la prima iniziativa si tiene al Museo del Capitolo della Cattedrale di San Lorenzo che apre le proprie porte, alle 19, a una visita guidata alla scoperta della zona archeologica sotto la cattedrale cui farà seguito la cena nella suggestiva cornice del chiostro (informazioni e prenotazioni: 075.5724853 o museo@diocesi.perugia.it); la seconda avrà inizio alle 18.30 nell’Arena Borgobello del Teatro di figura umbro Tieffeu, (ingresso da via del Cortone e da via del Castellano 2/a) e proporrà laboratori, giochi e alle 21 lo spettacolo di teatro di figura ‘Storie di Kiriku’ della Compagnia Teatro dei colori de L’Aquila. Per tutte le informazioni e il programma aggiornato di Perugia is open si può consultare il sito enjoyperugia.it e la pagina Facebook ‘EnjoyPerugia’.